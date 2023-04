Scott, 35, kertoo olevansa pukukopin suurin ihmetys ja vitsien aihe – syynä poikkeuksellisen suuri penis: "He ovat niitä, jotka esineellistävät minua"

Vuonna 2022 ilmestyneessä brittiläisessa dokumenttisarjassa Massiivinen munani (My Massive Cock) tavataan miehiä, joita yhdistää yksi vaiva elämässään: heillä kaikilla on merkittävästi keskimääräistä suuremmat penikset.

Elämä valtavan sukuelimen kanssa on kuitenkin heille paljolti kaikkea muuta, kuin auvoista. Alkuvuodesta uutisoitiin, että peniksen keskimitta on kasvanut viimeisten 29 vuoden aikana, ja se on tällä hetkellä 15,24 senttimetriä erektiossa.