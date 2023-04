22-vuotias Joe kärsii tukalasta vaivasta – ei pysty piilottamaan valtavaa penistään käytännössä minkäänlaisten vaatteiden alle: "Mittasuhteet ovat aika pielessä"

Brittiläisessä, vuonna 2022 ilmestyneessä dokumentissa Massiivinen munani (My Massive Cock) tavataan miehiä, joiden elämää vaikeuttavat poikkeukselliset, merkittävästi keskimääräistä suuremmat penikset. Elämä valtavien sukuelinten kanssa on heistä jokaiselle tavalla tai toisella hankalaa.

Dokumentissa tavattava 22-vuotias Joe esimerkiksi ei käytännössä koskaan pysty peittelemään täysin penistään, joka on erektiossa 24,13 senttimetrin mittainen. Peniksen keskimitta erektiossa on nykyään maailmanlaajuisesti alkuvuodesta julkaistun tutkimuksen mukaan 15,24 senttimetriä.

Joe kertoo dokumentissa kärsivänsä peniksensä koon takia päivittäisestä hyväksikäytöstä. Hän käyttää kertomansa mukaan yleensä alushousuja, joissa on edustassa "pussi", johon hän voi peniksensä asettaa. Normaaleista alusvaatteista sukuelin karkaa Joen mukaan noin kymmenen askeleen jälkeen pilkottamaan jommasta kummasta lahkeesta.

– Sitten se huhu siitä, kuinka iso se on, alkoi kiertää koulussa.

Joella itsellään on pituutta 167 senttimetriä. Dokumentissa hän naureskelee, että erektiossa hänen peniksensä on mitaltaan noin seitsemäsosan hänen pituudestaan.

– Se on paksumpi kuin kyynärvarteni.

Pukeutuminen on Joelle hankalaa, sillä kookas penis näkyy käytännössä kaikkien vaatteiden läpi tavalla tai toisella. Joe käyttää erikoisalusvaatteita, mutta sukuelintä ei silti saa hänen mukaansa täysin piiloon, vaikka hän todella haluaisi.

Asia on vaivaannuttava ja vaikeuttaa merkittävästi Joen arkielämää. Hän esimerkiksi kertoo olleensa työhaastattelussa, joka meni hyvin, mutta hän sai silti jälkikäteen vastauksen, jonka mukaan häntä pidettiin sopivana ehdokkaana työhön, mutta "haastattelun aikana oli sopimatonta käytöstä".

– He luulivat, että minulla oli erektio haastattelun aikana. He sanoivat, ettei "pukeutumiseni ollut sopivaa". He selkeästi tarkoittivat, että "pystyimme näkemään peniksesi".