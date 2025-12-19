Dinosaurusten jäljet löytyivät pystysuoralta vuoren rinteeltä.
Paleontologit ovat löytäneet tuhansia dinosaurusten jalanjälkiä Stelvio-kansallispuistosta Italiassa. Jäljet löytyivät lähes pystysuoralta kallionseinämältä yli 2 000 metrin korkeudesta.
Heidän mukaansa löytö on yksi maailman runsaimmista triaskauden löydöistä. Triaskaudella tarkoitetaan geologista ajanjaksoa 252–201 miljoonaa vuotta sitten.
Jäljet, joista jotkut ovat jopa 40 senttimetriä leveitä ja joissa näkyy kynsien jälkiä, ulottuvat noin viiden kilometrin matkalle.
Löytöpaikka sijaitsee Valle di Fraelen jäätiköllä lähellä Bormiota, joka on yksi vuoden 2026 talviolympialaisten kisapaikoista Lombardian pohjoisosassa.
Asiantuntijat uskovat, että jäljet kuuluivat pitkäkaulaisille kasvinsyöjille, todennäköisesti plateosauruksille.
Yli 200 miljoonaa vuotta sitten alue oli lämmin laguuni – ihanteellinen dinosaurusten vaelluksille ja jälkien jättämiselle rannoilla olevaan mutaan.
Afrikan mannerlaatta siirtyi vähitellen pohjoiseen, ja Tethysmeri sulkeutui ja lopulta kuivui.
Merenpohjaa muodostaneet sedimenttikivet taittuivat ylöspäin, jolloin syntyivät Alpit.
Asiantuntijoiden mukaan fossiiliset dinosaurusten jalanjäljet siirtyivät vaakasuorasta asennosta pystysuoraan vuoren rinteellä, josta luontovalokuvaaja havaitsi ne syyskuussa jahdatessaan peuroja ja partakorppikotkia.