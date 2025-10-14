Louhoksessa olevat dinosaurusten jäljet ovat merkittäviä maailmanhistorian mittakaavassa.
Tutkijat ovat löytäneet Britanniassa yli 200 metriä pitkiä osuuksia, jotka koostuvat dinosaurusten jalanjäljistä. Löydös tehtiin Oxfordshiren louhoksesta.
– Olemme ensimmäiset, jotka näkevät nämä jäljet. On hienoa työskennellä nyt Britanniassa näin merkittävän asian parissa. Saamme harvinaisen ja tärkeän kuvan menneisyydestä, toteaa Birminghamin yliopiston paleontologi Kirsty Edgar uutistoimisto Reutersille.
Dinosaurusten jalanjäljet ovat tutkijoiden mukaan 166 miljoonan vuoden takaa. Löydöksen uskotaan olevan pisin koskaan maailmassa löydetty dinosaurusten jalanjälkien sarja.
Lue myös: Olemmeko vain osa jonkun sivilisaation tietokonepeliä? Suomalainen astrofyysikko esitteli MTV:lle mielenkiintoisen teorian
Kiehtova yksityiskohta oli samalla löytynyt muinaisen merisiilin jäännös.
– Pieni merisiili kertoo meille, millaiset olosuhteet avomerellä olivat ennen kuin dinosaurukset tulivat ja kävelivät täällä, toteaa Duncan Murdock Oxfordin yliopiston luonnonhistoriallisesta museosta.