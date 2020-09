Tuhansia suomalaisia uhkaa lomautus tai potkut: Yt-uutisia tulee kuin sieniä sateella – tässä suurimmat pommit!

TALLINK, 2500 työntekijää

NOTRH EUROPEAN INVEST, 2000 työntekijää

UPM, 840 työntekijää

Tehtaan sulkeminen on osa yhtiön tehostamisjärjestelyjä, joiden tavoitteena on 75 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

FINNAIR, 2800 työntekijää

Finnair kertoi aloittavansa yt-neuvottelut suunnitelmanaan vähentää noin 1000 työpaikkaa. Tarkoituksena on tehdä myös muita rakenteellisia muutoksia sekä jatkaa tuhansien finnairilaisten lomautuksia.

Yt-neuvottelujen piirissä on Suomessa 2 800 työntekijää. Finnairilla on Suomessa yhteensä noin 6 200 työntekijää, joista lähes jokainen on ollut lomautettuna jossain vaiheessa kevättä tai kesää.