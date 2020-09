Tuoko koronan toinen aalto massairtisanomisia? SAK: Elokuussa vähemmän yt-neuvotteluja kuin keväällä – kaksi kärsijää erottuu koko vuoden tilastossa

Lisäksi lappilainen matkailuyhtiö North European Invest ilmoitti koko henkilökuntaansa koskevista yt-neuvotteluista. Yhtiöllä on 342 vakituista työntekijää, mutta neuvottelut koskevat myös kausityöntekijöitä.

Kauheimmat skenaariot eivät ole toteutuneet

Kokonaisuudessaan SAK on tilastoinut tämän vuoden yt-neuvotteluista 2 825 irtisanomista.

Tuhoisimpia yt-pommeja on vältetty, kun työntekijöiden lomauttamista on helpotettu. Massairtisanomisten sijaan on nähty massalomautuksia.