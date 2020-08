UPM-Kaipolan sulkeminen päättää Suomesta yli 100-vuotisen perinteen – kysyimme, mistä sanomalehdet saavat nyt paperinsa: "Iso symbolinen asia, toivon päättäjien havahtuvan"

Pitkä perinne päättyy Kaipolaan

Sanomalehtipaperia on tuotettu lähes jokaisella UPM:n tehtaalla jossakin vaiheessa. Kaipolan tehdas oli niistä viimeinen, ja työllisti yli 400 ihmistä.

Kaipolan tehtaalla riitaisa historia

MT: "Suomalaisen paperin menettäminen on iso symbolinen asia"

Maaseudun Tulevaisuus on ollut pitkään suomalaisen sanomalehtipaperin puolestapuhuja.

– Kyllä, olemme käyttäneet UPM:n paperia. Suomalaisten tuotteiden käyttäminen on niin meille kuin lukijakunnallemmekin valtavan tärkeä asia, MT:n päätoimittaja Jouni Kemppainen sanoo.

– Suomalaisen paperin menettäminen on iso symbolinen asia. Toivon, että se havahduttaisi päättäjiä ja saisi heidät ymmärtämään kuinka tärkeää on pitää kilpailukyvystä kiinni.

– Tässä on erittäin vakava paikka, Kemppainen jatkaa.

"Tarjonta pystytään turvaamaan"

Myös Sanomilla Kaipolan tehtaan sulkemista on seurattu vakavana. Kaipolassa on valmistettu sanomalehtipaperia muun muassa Helsingin Sanomiin, Ilta-Sanomiin, Satakunnan Kansaan ja Aamulehteen. Lehdissä on käytetty pääosin kotimaista paperia, mutta myös materiaalia Euroopasta ja Venäjältä.