Vappu Pimiälle järjestettiin TTK-lähetyksessä yllätys. Ernest Lawson kertoo jännittäneensä yllätyksen onnistumista koko päivän.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tämän kauden lopuksi jättävälle Vappu Pimiälle järjestettiin koskettava yllätys TTK-lähetyksessä 16. marraskuuta. Hänen oman puheenvuoronsa jälkeen Pimiälle näytettiin videopätkä, johon oli koottu hänen parhaita palojaan TTK-vuosien varrelta, ja muun muassa hänen aviomiehensä Teemu Huuhtanen puhui vaimolleen insertillä.

Juontajapari Ernest Lawson kertoi MTV Uutisille lähetyksen jälkeen jännittäneensä yllätystä ja sen onnistumista koko päivän.

– Oli tämä aikamoista vuoristorataa. Tässä vielä oman jännityksensä tähän iltaan toi Vapun yllättäminen. Olin koko illan tosi jännittyneenä, koska pelkäsin möläyttäväni sen liian aikaisin Vapulle. Hän ei tosiaan tiennyt tästä yhtään mitään. Olen tosi onnellinen, että yllätys onnistui ja saimme vielä hänen aviomiehensä mukaan tähän, Lawson sanoi TTK-lähetyksen jälkeen.