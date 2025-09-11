Mikko Silvennoinen ja Matti Puro aloittivat TTK-taipaleensa tanssimalla ensimmäisenä tanssinaan tangon.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman ensimmäinen suora lähetys tansseineen nähtiin sunnuntaina 7. syyskuuta.

Tuolloin ensi kertaa TTK-parketilla asteli viisuselostaja Mikko Silvennoinen tähtiopettajansa Matti Puron rinnalla. Tähtiparin ensimmäinen tanssi oli tango.

Tunnelma tanssien jälkeen oli helpottunut. Puro kertoi olevansa iloinen Silvennoisen onnistumisesta.

– Tiesin, että hän on hyvä suorittaja, eli olen huomannut sen, kun hän oppii jotain, niin hän ei enää hukkaa sitä. Tänään tuli pikkuinen jännityslisä siihen tuossa livessä ja kenraalissa, mikä oli uutta siihen normaaliin, mutta se taas tiedetään sitten ensi viikolla ja osataan suhtautua liveen sillä ajatuksella, Puro mietti.

– Ihanaa, että se on ohi. Olen oikeasti onnellinen, että se on ohi, ja sehän näytti yllättävän hyvältä, mitä nyt näin noita pätkiä tuossa ruudussa. Matti on ihan supertaitaiva, että jos se saa jotenkin puristettua minusta, että olen mukana noin hienossa esityksessä, se tuntuu hämmästyttävältä, Silvennoinen totesi viereltä.

Puron mukaan Silvennoisen sisällä asuu kyllä tanssija. Tähtiopettaja on nähnyt jo ensimmäisten viikkojen aikana ison kehityskaaren sekä mahdollisen potentiaalin.

– Nyt meidän pitää vain vähän suitsia sitä pääkoppaa sieltä, että saadaan se askeltaminen sieltä pois, Puro sanoi.

Silvennoinen huikkasi jälleen viereltä, mitä tähtiopettaja oli todennut oppilaansa mahdollisesti olevan vailla.

– Matti on sanonut, että minä tarvitsen lobotomian. Tällaista on meidän tanssitunneilla, Silvennoinen naurahti.

Puro on Silvennoisen mukaan ollut tiukka opettaja, ja se on ollut myös hänen mieleensä.

– Tiedätkö, kun kaikki jumppaohjaajat ovat sellaisia, että "tsemppiä, tsemppiä tästä tulee hyvä olo, oi oi". Ei vitt... vitsi tule! Niin Matti ei yritä sitä. Hän on sitä mieltä, että lobotomia. Sitten minä opin, se on hyvä, toimii minulle.

Tähtipari toivoo ennen kaikkea, että heidän matkansa TTK:ssa jatkuisi vielä mahdollisimman pitkään.

– Meillä on todella hienoja visioita ja ajatuksia hyvin pitkälle kauteen. Olisi aivan supermagee päästä tekemään, olen kolmannesta, neljännestä ja viidennestä (lähetyksestä) aivan fiiliksissä. Oikeastaan vähän jo pelottaa. Mutta toivottavasti pääsemme tekemään ne, Puro summasi.