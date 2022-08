TTK: Tähtiopettajaa etsimässä -ohjelmaan osallistuva Henri Tanner: "Tykkään tehdä hyvää show'ta"

Yksi MTV Katsomossa esittettävään sarjaan osallistuvista tanssijoista on Kotkasta kotoisin oleva, nykyisin espoolainen Henri Tanner, 34. Tanner on vaikuttanut tanssimaailmassa jo 20 vuotta. Kolmen lapsen isän siviilityö on yritysmaailmassa, mutta hänen intohimolleen, eli tanssille löytyy aina aikaa.