Tässä ovat TTK: Tähtiopettajaa etsimässä -ohjelman kisaajat!

Tanssiammattilaiset joutuvat tulikokeeseen, kun tällä kertaa pelkät tanssitaidot eivät riit, vaan paikan saa se, joka hurmaa ennen kaikkea persoonallaan ja opetustaidoillaan.

Viisijaksoinen TTK: Tähtiopettajaa etsimässä -ohjelma päästää katsojat näkemään läheltä, mitä uuden opettajan hakuprosessissa tapahtuu. Ohjelma alkaa MTV Katsomossa sunnuntaina 31.7. ja jaksot julkaistaan peräkkäisinä päivinä. Uusi tähtiopettaja paljastetaan torstaina 4.8. Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman 15. tuotantokauden lehdistötilaisuudessa, jossa myös syksyn tähtiparit julkistetaan.

Tutustu tähtiopettajakandidaatteihin:

Henri Tanner, 34

Kotkasta kotoisin oleva, nykyisin espoolaistunut Henkka on tanssinut 20 vuotta ja vaikuttanut myös kilpatanssimaailmassa kulissien takana opettajana ja koreografina. Vaikka Henkan ensimmäiset tanssitunnit olivatkin jo 5-vuotiaana, puri tanssin kipinä vasta vuosia myöhemmin – mutta veikin sitten täysin mukanaan. Tanssin lisäksi Henkka vaikuttaa yritysmaailmassa ja tietenkin kotona kolmen pienen lapsen isänä. Tanssissa Henkan motto on ”Asenne ratkaisee.”

Jouni Uosukainen, 41

Oululainen Jouni on tanssinut ison viipaleen elämästään, yhteensä 34 vuotta, joista 20 kilpatanssia. Menestystäkin on karttunut niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tanssissa Jounia kiehtoo eniten se, että itseään voi kehittää loputtomiin, jos vain tanssi-intoa riittää. Elämässä Jounia johdattaaJuhani Tammisen sanat: "Tee jokaisesta päivästä mestariteos". Ja että tanssikisaa ei ole hävitty tai voitettu ensimmäisillä askelilla, eli aina kannattaa yrittää viimeiseen tahtiin asti parhaansa! Kotikylillä Jouni tunnetaan lempinimellä Sotkamon Aave. Nimen alkulähteet juontaa intohimoiseen puulaakipesisharrastukseen.

Kerttu Nieminen, 33

Tamperelainen Kerttu aloitti tanssiharrastuksen isoveljensä jalanjäljissä synnyinkaupungissaan Joensuussa 5-vuotiaana, ja jo 12-vuotiaana Kerttu alkoi myös opettaa kotiseurassaan. Kertulla on takana pitkä ura tanssikilpailuissa ja tanssin edustustehtävissä Suomessa ja maailmalla. Hän uskoo, että pitkä kokemus kilpailijana ja opettajana on luonut hänelle vankkumatonta osaamista, kärsivällisyyttä ja luovuutta, joita myös TTK:ssa tarvitaan. Tanssinopettajien töiden ohella Kerttu toimii liikunnanohjaajana. Mottonaan Kerttu kantaa Muumilaaksosta tutun Mymmelin sanomaa: "Maailmassa ei ole mitään mukavampaa kuin viihtyminen, eikä mikään ole helpompaa!" Eli tärkeintä on nauttia arjen pienistä asioista.

Maria Kangasaho, 33

Maria aloitti tanssimisen 6-vuotiaana Pietarissa ja intensiivinen laji vei neidon saman tien mennessään. 8- luokkalaisena Maria tiesi, että tanssi tulee olemaan intohimon lisäksi hänen ammattinsa, ja valmistuttuaan 2014 ammattikorkeakoulusta tanssinopettajaksi, on Maria keskittynyt opettajan ja valmentajan tehtäviin. Helsingissä asuva Maria on haaveillut Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan pääsystä aina sen ensimmäisestä kaudesta lähtien seuratessaan omien opettajiensa esiintymistä ohjelmassa. Marian motto niin elämään kuin tanssiinkin on, että kun seuraat sydämesi ääntä ja intohimoasi, et voi mennä pieleen. Tee täysillä se, mitä teet!

Emma Vikman, 28

Kotkassa ja Haminassa vaikuttava Emma on kasvanut tanssiin, sillä hänen vanhemmillaan on oma tanssikoulu, jossa Emmakin on harjoituksensa aloittanut, ja jossa hän nykyään myös opettaa. Emma on erikoistunut kilpatansseihin, erityisesti vakioihin, mutta kasvattanut osaamistaan myös hiphopin, showtanssin ja kuubalaisten rytmien pyörteissä. Emma rakastaa uusien koreografioiden suunnittelua, sillä niissä luovuus pääsee parhaiten esille. Tanssissa Emman mielestä parasta onkin juuri luovuus ja rajattomuus. Aina voi tulla paremmaksi ja koreografina vain taivas on rajana. Emman motto elämään ja tanssiin on ”If you don’t trust yourself, who will?”

Alessandra Kuutschin, 22

Helsinkiläinen Alessandra on tanssinut 3-vuotiaasta asti ja aloittanut kilpatanssin 8-vuotiaana. Pian hänet nähtiinkin jo kilpalavoilla ja ensimmäinen kultamitali putosi kaulaan 9-vuotiaana. Alessandran mielestä tanssinopettajan tärkein ominaisuus on kyky toimia oppilaan työkaluna hänen löytääkseen parhaan mahdollisen itsensä tanssijana. Tärkeää on myös saada oppilas keskittymään omiin vahvuuksiinsa, ja sitä kautta löytää itsevarmuutta ja kykyä oppia lisää. Elämässä ja tanssissa Alessandra kehottaa vetämään fiiliksellä. Tanssissa parasta hänen mielestään on se, että lajissa yhdistyy huippu-urheilu, luovuus ja musiikki itseilmaisun muodossa.

Janne Outinen, 48

Janne aloitti tanssin 14-vuotiaana, jonka jälkeen tanssi onkin täyttänyt lähes jokaisen päivän. Janne pyörittää omaa tanssikouluaan ja tilaisuuden tullen hyppää myös lavalle vaikkapa oman koulun produktioiden kanssa. Tanssissa Jannea kiehtoo tarkan teknisen osaamisen yhdistäminen luovaan vapauteen ja kehon liikkeeseen. Vahvuutenaan opettajana Janne pitää hyviä sosiaalisia taitojaan ja pitkää pinnaa. Mottona hän kantaa ajatusta, että tanssi aina kun voit, henkisesti tai fyysisesti. Ja lähes ainahan voi. Janne tunnetaan kotikonnuillaan Loviisassa kirkkaanvärisistä housuistaan ja raikuvista hyvänhuomenen toivotuksistaan.

Roope Antila, 27

Kirkkonummelainen Roope on kilpatanssinut yli 15 vuotta. TTK-kokemustakin miehellä on, sillä hän esiintyi lapsena ohjelman ensimmäisellä tuotantokaudella parinsa kanssa. Nyt monien tanssivuosien ja jalkarakkojen jälkeen hän kokee olevansa valmis myös vaativampaan rooliin ohjelmassa – tanssinopettajana. Tanssissa on Roopen mielestä parasta sen urheilullisuus yhdistettynä musiikin ja liikkeen voimaan sekä parityöskentely. Roope seuraa tanssissa mottoa ”Onnistumisista oppii!”, vaikka usein sanotaan, että epäonnistumisista opitaan. Onnistumiset ovat niitä kertoja, kun harjoitellut asiat menevät oikein: tällöin vartalon eri liikeradat ovat menneet juuri niin kuin pitääkin. Kun onnistumisia suoritetaan kymmeniä, satoja ja tuhansia kertoja, vahvistetaan näin niitä oikeita tapoja toimia, eli opitaan tekemään oikein.