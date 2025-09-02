Pihla Maalismaa kertoo Instagramissa, että heidän perheensä kasvaa lähipäivinä.
Muun muassa Putouksesta tuttu näyttelijä Pihla Maalismaa odottaa toista lastaan.
Näyttelijä kertoo vauvauutisesta Instagramissa, jonne hän jakoi neljä perheotosta hänestä, puolisostaan sekä heidän esikoisestaan. Kuvissa näkyy Maalismaan pyöristynyt raskausvatsa.
– Vikoja päiviä kolmikkona, hän kirjoittaa sydämen kera kuvien yhteydessä.
Julkaisun kommenttikenttään on jätetty kymmeniä onnentoivotuksia.
– Upeaa! Onnea koko perheelle! näyttelijä Heikki Ranta kirjoittaa.
– Onnea koko perheelle!! muusikko Leo Stillman kommentoi.
– Onneaaah, ihanaa!! näyttelijä Helmi-Leena Nummela toivottaa.
– Hienoa! Onnea, näyttelijä Peter Franzén raapustaa.
Maalismaan esikoistytär syntyi syksyllä 2023.