Youtube-tähti Sonja "Soikku" Hämäläinen odottaa perheenlisäystä.
Youtube-tähti Sonja "Soikku" Hämäläinen paljasti Instagram-tilillään ilouutisen. Hämäläinen odottaa yhdessä puolisonsa kanssa perheenlisäystä.
Hän julkaisi syksyisiä otoksia, joissa näkyy hänen pyöristynyt vauvavatsansa.
Hämäläinen on luonut some-uraa verkossa jo vuodesta 2011. Hitiksi nousseen Soikkuu-videobloginsa hän perusti vuonna 2012.
Hämäläinen nähtiin myös Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa syksyllä 2014. Tuolloin hän tanssi parketilla tähtiopettajansa Jurijs Trosenkon kanssa.
Pari putosi kisasta neljäntenä.