Tsunami vei Aki Sirkesalon perheineen 16 vuotta sitten ja teki heistä "surun kasvot" – nyt Sohvi Sirkesalo muistelee surullisia tapahtumia

– 27. päivä sain yhteiseltä tuttavaltamme viestin, että onko Akista ja Johannasta kuulunut mitään? Vastasin vain, että ei, minun ymmärtääkseni he ovat Suomessa. Minulla oli tämmöinen väärinkäsitys.

Suomesta tuli paljon kyselyjä

Sohvi jutteli tilanteesta miehensä ja tyttärensä kanssa. Yhdessä he päättivät odottaa varmempia tietoja ja Suomeen pääsyä.

Tapahtuneen suuruus selvisi koneessa

– Kyllähän niiden viikkojen aikana alkoi tulla jos varmuus siitä, että sinne he taitavat jäädä.

"Jumalauta, ei näin voi käydä"

– Kun asia oli niin julkinen, viestejä tuli puolitutuilta, että nyt on joku pikkutyttö löytynyt, näyttääkö tutulta? Jätin ne omaan arvoonsa, niin paljon oli huhuja liikkeellä.

– Siellähän minä kirosin ihan suoraan, että ensimmäiset ajatukseni olivat, että jumalauta, ei näin voi käydä. Välillä tulee vieläkin suuttumus siitä epäoikeudenmukaisuudesta. Miksi juuri he?

Asian julkisuus toi omat haasteensa

Sohvin mukaan ajan kulumista on välillä vaikea ymmärtää? Onko siitä jo oikeasti 16 vuotta?

– Hetkittäin sitä miettii. Akin omalla perheellä on tietenkin vaikeinta. Itselläni tulee syntymäpäivinä mieleen, tai kun kuulee tiettyä musiikkia, tai jos joku kysyy.

Aki ja Sohvi olivat hyvin läheisiä, heillä oli paljon yhteistä. He olivat myös toistensa lasten kummeja nimellisesti.

– Välillä tuli olo, että no joko taas, kun ajattelin kaikkia muita menehtyneitä suomalaisia ja heidän läheisiään. Mutta kyllä minä ymmärsin sen, tällaisissa yhteisissä kollektiivisissa tilanteissa aina jonkun pitää antaa kasvot tapahtuneelle.

Musiikki pysyy ihmisten mielissä

– Minä en osaa tästä ärsyyntyä. Tiedän, että asioista puhuminen on parempi, kuin täysin kieltäminen ja hiljaa oleminen. Olen ajatellut, että hyvin voin kertoa omat tuntemukseni.

Ihmisten suruvalittelut ovat voineet joskus tuntua kiusallisilta, mutta hyviäkin kokemuksia on.

– Vuosien saatossa minua on kovasti lämmittänyt se, että tuiki tuntematon ihminen muistaa. Jokunen vuosi sitten muuttomies kysyi, että oletteko sukua…? Sitten ihmiset alkavat puhumaan siitä, kuinka merkityksellistä hänen musiikkinsa oli. Ihmisten kasvoista näkee, että heille tulee semmoinen pahoillaan oleva ja surullinen ilme, kun he tajuavat, että ovat tekemisissä ihmisen kanssa, joka tunsi Akin niin läheisesti. Se on tuntunut minusta hyvältä.