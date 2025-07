Asiantuntija vertaa Tyynenmeren tsunamia vuoden 2004 tragediaan: "Selvisimme nyt säikähdyksellä"

Historian kuudenneksi suurin maanjäristys on aiheuttanut tsunamivaroituksia Tyynellämerellä keskiviikkona. Toistaiseksi vahingot ovat jääneet vähäisiksi.

Tyynellä valtamerellä, Venäjän Kaukoidässä Kamtshatkan niemimaan edustalla on ollut voimakas maanjäristys keskiviikkoaamuyönä, joka on aiheuttanut tsunamivaroituksia useille Tyynenmeren rannikkovaltioille.

Seismologian instituutin johtaja Suvi Heinosen mukaan jälkijäristykset ovat mahdollisia, mutta niiden ei odoteta tekevän suurempaa tuhoa.

– Uskon, että selvisimme nyt muutenkin säikähdyksellä tämän kanssa, sillä järistyksen lähimmillä alueilla ei ole suuria määriä asutusta, hän sanoo.

Tilanne on rauhoittunut suuressa osassa Tyyntämerta ja osa tsunamivaroituksista on poistettu. Venäjällä vesi ehti nousta noin viiteen metriin, mikä on tänään korkein mitattu lukema.

– Viidestä metristä ei kyllä ihminen selviä muuta kuin hyvällä tuurilla, Heinonen kertoo.

Katso artikkelin alussa olevalta videolta, millaista tuhoa 1,5 ja 5 metrin aallot voivat aiheuttaa.

Heinonen vertaa tämänpäiväisiä tapahtumia myös 2004 vuoden traagiseen tsunamiin Intian valtamerellä, minkä uhriksi joutui lähes 200 suomalaista.

– Tsunamivaroitukset on annettu tunteja ennen, mikä vaikuttaa siihen, että tuhoja ei onneksi ehdi syntyä. Esimerkiksi vuoden 2004 Intian valtamerellä tapahtuneessa tragediassa samanlaista teknologiaa ei ollut, hän kertoo.

Myös itse järistys oli parikymmentä vuotta sitten kovempi kuin nyt.

– Magnitudiasteikko on logaritminen, eli pienikin ero on oikeasti suuri. 2004 järistys oli voimakkuudeltaan 9,2, mikä on 0,4 enemmän kuin tänään, mutta todellisuudessa sen voima on lähes kaksinkertainen, Heinonen summaa.