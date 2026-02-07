Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue saa olympialaisten USA-otteluun jalkeille täyden kokoonpanon.
Naisleijonat on ollut Milano-Cortinan kisojen alkaessa pahan norovirustilanteen kourissa. Suomen avausottelu Kanadaa vastaan siirrettiin torstaina viikolla eteenpäin. Tuolloin pelipäivän harjoituksiin osallistui vain kymmenen pelaajaa.
Lauantain otteluun Yhdysvaltoja vastaan Suomi saa kuitenkin kentälle täyden kokoonpanon. Otteluun on merkitty kaksi maalivahtia ja 20 kenttäpelaajaa.
Naisleijonien maalilla ottelussa aloittaa Sanni Ahola. Ykkösmaalivahtina aiemmissa turnauksissa pelannut Anni Keisala on varalla.
Suomen ykköskentässä hyökkäyksessä pelaavat kapteeni Michelle Karvinen, Susanna Tapani ja Elisa Holopainen. Ykköspakkiparissa aloittavat Ronja Savolainen ja Nelli Laitinen.
Suomi ja Yhdysvallat iskevät yhteen Milanossa lauantaina kello 17.40 Suomen aikaa.