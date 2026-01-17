Ruotsin miesten jääkiekkomaajoukkueen kärkisentteriksi kaavaillun Leo Carlssonin olympiamatka on vaarassa.

NHL:n verkkosivujen mukaan Carlsson kävi perjantaina leikkauksessa reisivammansa takia, ja ruotsalainen on pelikentiltä sivussa arviolta 3–5 viikon ajan.



Jääkiekon miesten olympiaturnaus alkaa Milanossa 11. helmikuuta ja päättyy 22. helmikuuta. Olympiakiekon alkuun on siis kolme ja puoli viikkoa.



NHL:n mukaan Carlsson kärsii niin kutsutusta Morel-Lavallee-pehmytkudosvammasta.



Carlsson, 21, on pelannut Anaheim Ducksissa tällä kaudella 44 ottelua tehopistein 18+26=44.



Monet Ruotsin NHL-pelaajat ovat tällä hetkellä sairastuvalla. Olympialaisiin valituista pelaajista loukkaantuneina ovat Carlssonin lisäksi William Nylander, Victor Hedman, Erik Karlsson, Jonas Brodin, Gabriel Landeskog sekä Joel Eriksson Ek. Heistä ainakin Hedmanin pitäisi toipua olympiakisoihin.



Ruotsi pelaa Milanossa samassa olympialohkossa Suomen, Slovakian ja Italian kanssa.