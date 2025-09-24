Donald Trump piti tiistaina 56-minuuttisen puheen YK:n yleiskokouksessa. Kuuban entinen presidentti Fidel Castro pitää kuitenkin tiettävästä kärkipaikkaa lähes 4,5-tuntisella YK-puheellaan.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti tiistaina YK:n yleiskokouksessa 56-minuuttisen puheen.
Voisi ajatella, että kyseinen puhe oli jo melko pitkä, mutta se ei ollut lähelläkään ennätystä. Yhdysvaltojen presidenttien pitämänä YK-puheena se tosin pitää ykköspaikkaa.
Syyskuussa 1960 Kuuban entinen presidentti Fidel Castro oli äänessä YK:n yleiskokouksen täysistunnossa lähes 4,5 tuntia, tarkemmin sanottuna 269 minuuttia.
Castro kritisoi tuolloin kylmän sodan huipulla pitämässään puheessa imperialismia ja länsimaista vaikutusvaltaa sekä etenkin Yhdysvaltoja.
Hänen tulinen retoriikkansa heijasti Kuuban vallankumouksellista intoa ja sitoutumista sosialismiin sekä Kuuban vastarintaa Yhdysvaltojen politiikkaa kohtaan.
Puhe oli täynnä anti-imperialistia tunteita ja rohkeaa julistusta Kuuban vastarinnasta länsimaita kohtaan.
Tammikuussa 1957 Intian YK-delegaation puheenjohtaja ja entinen puolustusministeri V.K. Krishna Menon piti peräti kahdeksan tuntia kestäneen puheen, mutta tämä ei tapahtunut yleiskokouksen edessä, vaan turvallisuusneuvostossa.
Pisimmissä YK-puheissa toista paikkaa pitää tiettävästi ensimmäinen Guinean presidentti Sékou Touré 144-minuuttisella puheellaan. Tuo puhe pidettiin niin ikään vuonna 1960.
