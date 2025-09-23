Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi tiistaina haluavansa, että Eurooppa lopettaa venäläisen öljyn ostamisen vuoden loppuun mennessä.

– Trump on aivan oikeassa. Työskentelemme asian eteen, hän totesi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti tiistaina YK:n yleiskokouksessa erikoisen ja polveilevan puheen, joka venyi lähes tunnin pituiseksi. Johtajien puheille varattu 15 minuutin aika ylittyi siten moninkertaisesti.

Hän myös totesi yksiselitteisesti, että Venäjältä energiaa ostavat Kiina ja Intia ovat Venäjän sodan suurimmat rahoittajat. Samaan hengenvetoon Trump muistutti, että myös monet Naton jäsenmaat ostavat yhä öljyä ja kaasua Venäjältä.

– Ajatelkaa, he (Nato-maat) rahoittavat sotaa itseään vastaan, Trump päivitteli.

Kuvassa venäläisen öljy-yhtiö Gazprom Neftin Moskovan öljynjalostamo Moskovan kaakkoislaidalla.AFP / Lehtikuva

Hänen mukaansa Yhdysvallat on valmis määräämään kovia tulleja Venäjälle, jos se ei suostu sopimaan sodan lopettamisesta. Pakotteiden tehokkuus vaatii kuitenkin sitä, että kaikki Euroopan maat ryhtyvät samanlaisiin toimiin Venäjää vastaan, Trump sanoi.

Trump uskoi, että myös Unkari ja pääministeri Viktor Orban lopettavat öljyostot Venäjältä, vaikka Unkari onkin EU-maista eniten mielin kielin Suomen itänaapuria kohtaan.