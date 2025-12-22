Trump esitti kovia väitteitä Nigeriasta.

Nigeria sanoi maanantaina, että sen diplomaattiset kiistat Yhdysvaltojen kanssa on pääosin selvitetty. Asiasta kertoi Nigerian viestintäministeri Mohammed Idris lehdistötilaisuudessa.



Yhdysvaltojen kongressin delegaatio vieraili Nigeriassa aiemmin tässä kuussa.



Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti marraskuussa Nigerian sallivan kristittyjen tappamisen ja uhkasi maata sotatoimilla ja avustusten lakkauttamisella. Hän ei perustellut väitettään.



Nigeria on yhä Yhdysvaltojen ylläpitämällä listalla maista, joissa uskonnollisten vapauksien loukkaukset ovat erityisen huolestuttavia. Lisäksi Trumpin hallinto asetti viime viikolla maahantulorajoituksia muun muassa nigerialaisille.