Trumpin vaikeudet syvenevät – hyljitty presidentti ei ole saanut koottua juristeja puolustamaan itseään: "Ei halua hypätä kranaatin päälle"

Trumpin pyrkimykset löytää itselleen asianajajajoukko virkasyytettä vastaan puolustamiseksi eivät ole toistaiseksi tuottaneet tulosta. Uutistoimisto Bloombergin mukaan hänen edellistä virkasyytettään hoitanut lakitiimi on kieltäytynyt tehtävästä.

Trumpia odottaa virkasyyte kapinaan yllyttämisestä tammikuun kuudennen päivän tapahtumien seurauksena. Trumpin kannattajista koostunut väkijoukko tunkeutui kongressirakennukseen Washingtonissa verisin seurauksin.

Osa kieltäytyneistä asianajajista on kertonut yksityisesti syyksi sen, että Trumpin tekoja ei voi puolustaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Trumpin maine tarttuu

Jo ennen Washingtonin tapahtumia lukuisat ykkösketjun lakitoimistot ovat kieltäytyneet edustamasta Trumpia seurauksena hänen tavastaan haastaa marraskuun presidentinvaalien tulos ilman todisteita.

– En ole yllättynyt, että kärkitason konservatiiviset asianajajat eivät ole kiinnostuneita hyppäämään tämän tietyn kranaatin päälle, tiivisti Bloombergille politiikan professori Keith Whittington Princetonin yliopistosta.

– Presidentin teot ovat sekä vaikeita puolustaa että ne tahraavat henkilön ammatillisen maineen prosessin aikana.

Ensimmäisen virkasyytteen aikana Trumpia puolusti nimekäs kaarti asianajajia. Nyt tilanne tulee olemaan täysin toinen, arvioi Whittington.

– Se on kuvaavaa Trumpin nykytilalle. Hänellä on verrattain vähän tarjottavaa, eivätkä ihmiset halua tulla häneen liitetyksi. Tosiasia on, että hän ei tule saamaan ykköstekijöitä.

Häirintä ennennäkemätöntä

Yhdysvaltojen tulehtunut ilmapiiri, johon Trump on itse ollut suuresti vaikuttamassa, aiheuttaa hänelle lisävaikeuksia. Poliittisia tapauksia käsittelevät asianajajat ovat kokeneet häirintää, mikä pienentää halua sotkeentua kiistanalaisiin oikeuskäsittelyihin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Häirintä ja asianajajien tietojen levittäminen vahingoittamistarkoituksessa on ollut ennennäkemätöntä, kertoo toinen lakiasiantuntija, Jonathan Turley George Washingtonin yliopiston lakikoulusta.

– Presidentille on vaikeaa saada tiimiä kootuksi tässä uhkaavassa ympäristössä.

Trump itse on kertonut haluavansa henkilökohtaisen asianajajansa Rudy Giulianin osallistuvan virkasyytteen hoitamiseen. Nimettömän hallintovirkailijan mukaan tämä on kuitenkin epätodennäköistä.

Giuliani koetaan asianajajien keskuudessa myrkylliseksi tekijäksi. Hänen oma osuutensa Washingtonin levottomuuksiin saatetaan myös tutkia osana virkasyytettä.

4:08 Kuvat näyttävät eron: Trumpin kannattajien mellakkaan ei juuri varauttu – kesällä BLM-liike toi poliiseja massoittain kadulle.

"Hän on itsesäälitilassa"

Giuliani oli Trumpin lisäksi yksi puhujista Washingtonissa tammikuun kuudes päivä, ennen väkijoukon ryntäämistä kongressiin. Hän tuolloin muun muassa syytti demokraatteja rikollisiksi ja vaati yleisöä taistelemaan loppuun asti.

Trumpin ja Giulianin keskinäinen suhde on sekin ollut viime päivinä koetuksella. Tiedotusvälineissä on kerrottu, että Trump on kieltänyt väkeään maksamasta Giulianin asianajomaksuja. Vielä ei ole tiedossa, onko käsky lopullinen ja kuinka Giuliani on tähän reagoinut.

Varmaa on, että tunnelma Valkoisessa talossa on kireä. CNN:n lähde kertoo Trumpin valittavan olleensa "piiritettynä" jo viisi vuotta ja uusin virkasyyte on vain sen hyökkäyksen jatkumoa.