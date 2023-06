MTV Uutiset Miamissa: Presidentiksi pyrkivä Trump pidätetään tänään – Trump kehottaa kannattajiaan protesteihin ja osa tukijoista muistuttaa omistavansa aseita

Miamin pormestarin ja poliisipäällikön mukaan odotettavissa on useita protesteja.

– Älkää erehtykö, me otamme tämän äärimmäisen vakavasti. Tiedämme, että tämä voi kääntyä pahaksi, mutta se ei ole Miamin tyyli, Miamin poliisipäällikkö Manny Morales sanoo lehdistötilaisuudessa maanantaina.

Trump on kehottanut kannattajiaan oikeustalolle.

– Maamme on protestoitava. Olemme menettäneet kaiken, Trump sanoi liittolaisensa Roger Stonesin haastattelussa sunnuntaina.

– Jos yritätte tehdä jotain Donald Trumpille, teidän pitää läpäistä minut ja 75 miljoonaa amerikkalaista ensin. Ja voin kertoa, että suurin osa meistä on kansallisen kiväärijärjestön NRA:n jäseniä, republikaanipoliitikko Lake sanoi.

Trump on vakuuttanut olevansa syytön ja sanoo syytteiden johtuvan siitä, että hän pyrkii jälleen presidentiksi.

Trumpin tukijat vertaavat Clintoniin

Asiakirjoissa on syyttäjän mukaan kansallista turvallisuutta vaarantavaa tietoa muun muassa Yhdysvaltain ydinaseista, Pentagonin hyökkäyssuunnitelmista ja arkaluontoista tietoa myös liittolaisista. Myös Trumpin läheinen avustaja Walt Nauta saa syytteitä.

Myös istuvalta presidentiltä Joe Bidenilta ja entiseltä varapresidentti Mike Penceltä on löytynyt arkaluontoisia asiakirjoja.

– Se kriittinen ero Trumpin ja Bidenin, varapresidentti Pencen ja ulkoministeri Clintonin välillä on, ettei ole todisteita, että kukaan heistä muista tieten tahtoen piilotteli kansallisen turvallisuuden materiaalia tai esti oikeuden tapahtumista, demokraatti Dan Goldman sanoi uutiskanava CNN:n State of the Union -ohjelmassa.