Trumpin virkarikosoikeudenkäynnissä esitettiin uutta videomateriaalia mellakasta: väkivaltaa poliisia kohtaan ja kongressiedustajien etsimistä

– He tulivat Donald Trumpin kehotuksesta estämään kongressia vahvistamasta presidentinvaalin tuloksia. Presidentin kannattajat uhkasivat varapresidentti (Mike) Penceä kuolemalla, koska hän hylkäsi presidentti Trumpin vaatimuksen vaalien kumoamisesta, sanoi kongressiedustaja Stacey Plaskett, joka on yksi syyttäjistä.

"Pence hirteen"

– Capitolin hyökkäyksen aikana ekstremistien on kerrottu koordinoineen ja keskustelleen verkossa siitä, kuinka he voisivat saada varapresidentin kiinni. Toimittajat Capitolilla kertoivat kuulleensa mellakoitsijoiden sanoneen etsivänsä Penceä, jotta he voivat teloittaa hänet, Plaskett sanoi.