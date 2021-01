Trump on "eristäytynyt ja kostonhimoinen" – uusimpana vihan kohteena henkilökohtainen asianajaja Rudy Giuliani

Ymmärrettävästi, presidentti itse ei ole hyvällä tuulella. Muun muassa The Washington Post kertoo, että samalla kun presidentin lähipiiri pienenee hänen henkilökuntansa poistuessa Valkoisesta talosta, Trump itse on enemmän tai vähemmän vihainen vielä muutamille jäljellä oleville.

Sisäpiirin lähteiden mukaan Trump on vihainen oikeusavustajilleen, jotka eivät onnistuneet puolustamaan presidenttiä paremmin mellakoiden jälkeen. Lähteet kertovat, että Trump on pahantuulinen, eristäytynyt ja kostonhimoinen.

Uutena vihankohteena Giuliani

Tiedossa oli jo, että Trump on raivoissaan varapresidentti Mike Pencelle, joka sivuutti presidentin ja kommunikoi Pentagonin kanssa saadakseen kansallikaartilaisia paikalle puolustamaan kongressitaloa. Pence oli itse sisällä kongressitalossa mellakoinnin aikana, eikä Trump ole kertaakaan kysynyt hänen vointiaan vaarallisen tilanteen jälkeen.

Uudeksi vihan kohteeksi presidentti on ottanut henkilökohtaisen asianajajansa Rudy W. Giulianin. Giulianin ja Trumpin suhde on ennen ollut luottavainen ja läheinen. Nyt tämäkin suhde rakoilee.

Trump on kieltänyt avustajiaan maksamasta mitään Giulianin kuluja. Giuliani matkusti ympäri Yhdysvaltoja haastaessaan Joe Bidenin voittoa. Presidentti Trump on pyytänyt, että hänen täytyy itse nähdä ja hyväksyä Giulianin kulut noilta matkoilta. Trump on kertonut olevansa huolissaan joistakin Giulianin teoista, eikä hyväksy tämän vaatimusta 20 000 dollarin päiväkuluista.