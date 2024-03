Trumpin ex-neuvonantaja MTV:n erikoishaastattelussa: "Jos Trump valitaan uudelleen, hän vetää Yhdysvallat pois Natosta – siihen ei kongressia tarvita"

– Koska hän ei ymmärrä liittoumia ja niiden välisiä suhteita. Puolustusliitto Nato toki hyödyttää eurooppalaisia jäsenmaita, mutta se on myös Yhdysvalloille hyödyksi. Trump ei yksinkertaisesti ymmärrä tätä logiikkaa. Sen lisäksi siitä saisi isot otsikot, jonka avulla kaikki huomio keskittyisi hänen suosikkiaiheeseen, häneen itseensä.

Konkarirepublikaani Bolton on tunnettu siitä, että hän sanoo mitä hän ajattelee. Bolton riitautuikin Trumpin kanssa Valkoisessa talossa, potkujen jälkeen hän on toiminut republikaanien keskuudessa Trump-kriitikkona. Trump on myös sanonut, että hänen Nato-uhkauksensa toimivat myös kiristyskeinona, jotta Eurooppa kohtelisi Yhdysvaltoja reilusti.