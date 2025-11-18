Yhdysvaltain ulkoministeriö on hyväksynyt mahdollisen Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän myynnin Ukrainalle noin 105 miljoonalla dollarilla.
Sopimukseen kuuluu Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän ylläpito ja siihen liittyvä kalusto, Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan tiistaina.
Myynnin pääurakoitsijoina toimivat Pentagonin tiedotteen mukaan RTX Corp ja Lockheed Martin.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan syyskuussa Ukrainan saavan HIMARS- ja Patriot-ohjuksia osana sotilasliitto Naton rahoittamaa Yhdysvaltain tukipakettia.
Zelenskyi kertoi syksyllä maan saaneen Israelilta yhdysvaltalaisvalmisteisen Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän elokuussa. Presidentin mukaan syksyllä tulossa on vielä kaksi lisää.