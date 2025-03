Venäjä murtanut puolustuksen Kurskissa: 10 000 piiritysvaarassa – "Emme pysty pysäyttämään"

"He vain pyyhkäisevät meidät pois", ukrainalaissotilas toteaa.

Venäjä on murtautunut Ukrainan etulinjan läpi Kurskin alueella.

Hyökkäys on likimain halkaissut kahtia Ukrainan hallussa olevan osan Kurskin alueesta.

Noin 10 000 ukrainalaissotilasta uhkaa nyt piiritys, brittilehti Telegraph kirjoittaa.

Suomalaisen Black Bird Groupin avoimiin lähteisiin perustuvan kartan mukaan Venäjän hyökkäyskiila on edennyt usean kilometrin syvyyteen.

Venäjän menestyksestä myös muun muassa yhdysvaltalaislehti New York Times.

Venäjän hyökkäykseen osallistuu huomattava määrä pohjoiskorealaisia sotilaita, joita tukee raskas tykistötuli samalla kun droonit iskevät Ukrainan huoltoa vastaan.

– Se on totta, emme pysty pysäyttämään heitä, ukrainalaissotilas Oleksii sanoo New York Timesille.

– He vain pyyhkäisevät meidät pois. He etenevät 50 pohjoiskorealaisen ryhmissä, kun meillä on asemissa vain kuusi miestä, hän jatkaa.

Brittilehti Telegraphin haastattelema ukrainalaissotilas puolestaan toteaa "pelon piirityksestä" olevan todellinen.

Kurskin alueen rintamatilanne 7. maaliskuuta. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyssuuntia. Vaaleamman sinisellä merkityt alueet olivat Ukrainan hallussa vielä maaliskuun alussa. Kartta: Black Bird Group.Kartta: Black Bird Group.

Jos venäläisjoukot halkaisevat Ukrainan hallussa pitämän osan Kurskista kokonaan kahtia, tietää se merkittäviä ongelmia Ukrainalle.

Ukrainan hallussa pitämä pohjoisempi osa Kurskista olisi tässä tapauksessa vain noin kymmenen kilometriä leveältä osalta kiinni Ukrainassa.

Näin ollen koko Ukrainan maahuolto olisi helposti katettavissa esimerkiksi tykistötulella.

Venäjä on vallannut takaisin noin kaksi kolmasosaa siitä Kurskin alueesta, jonka Ukrainan elokuun yllätyshyökkäys miehitti.

Ukraina on käyttänyt huomattavaa määrää parhaista joukoistaan ja kalustostaan pitääkseen kiinni kutistuvasta Kurskin valloituksestaan.

Asiantuntijat ovat jo pitkään katsoneet tämän olevan sotilaallisesti kyseenalaista.

Kyse onkin pitkälti poliittisesti tärkeästä maapalasta, sillä Ukraina toivoo mahdollisissa rauhanneuvotteluissa vaihtavansa Kurskin alueen johonkin Venäjän hallussaan pitämään ukrainalaisalueeseen.

Näkyvätkö Trumpin päätökset jo nyt?

Yhdysvallat on kuluvalla viikolla keskeyttänyt sekä Ukrainan aseavun että tiedustelutiedon jakamisen maan asevoimille.

Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja Walter Pomell kuvaili tuoreeltaan tiedustelutietopäätöstä "merkittäväksi".

– Tällä voi olla suhteellisen nopea vaikutus taistelukentälle. Se mahdollistaa Venäjälle voiman kasvattamisen. Venäjä pystyy tuomaan taistelua tukevia elementtejä, kuten huoltoa ja tykistöä, lähemmäs rintamaa, Pomell arvioi MTV Uutisille.

Venäjä todennäköisesti pyrkii hyödyntämään tilanteen ja kiihdyttämään hyökkäyksiään valitsemillaan alueilla, katsoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Kurskin lisäksi Venäjä on kiihdyttänyt hyökkäyksiään useilla suunnilla Donetskin alueella, ISW toteaa.

Keväällä 2024 Venäjä pystyi hyödyntämään Ukrainan materiaalipulan, kun Yhdysvaltojen mittava ase- ja ammuspaketti oli jumissa Washingtonissa republikaanipuolueen vastustuksen vuoksi.

1:41 Apulaissotilasprofessori osoittaa kartalta: Tämän alueen Putin haluaa ennemmin tai myöhemmin. Haastattelu on tehty 27. helmikuuta.