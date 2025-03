Karu arvio Trumpin tiedustelupäätöksen seurauksista: "Nopea vaikutus taisteluihin"

Yhdysvaltojen tiedusteluvoimaa pystytään osittain paikkaamaan, mutta ei kokonaan, asiantuntija toteaa.

Yhdysvaltojen päätöksellä keskeyttää tiedustelutiedon antaminen Ukrainalle voi olla huomattavaa vaikutusta ukrainalaisjoukkojen kykyyn sotia menestyksekkäästi.

Näin arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja Walter Pomell, joka kuvailee Yhdysvaltojen ratkaisua "merkittäväksi".

Rintamalla CIA:n johtajan keskiviikkona vahvistama päätös vaikeuttaa esimerkiksi kohteiden löytämistä kauaskantoisille asejärjestelmille.

– Tällä voi olla suhteellisen nopea vaikutus taistelukentälle. Se mahdollistaa Venäjälle voiman kasvattamisen. Venäjä pystyy tuomaan taistelua tukevia elementtejä, kuten huoltoa ja tykistöä, lähemmäs rintamaa, Pomell sanoo.

– Pidemmällä tähtäimellä hyökkäysten suunnittelu vaikeutuu merkittävästi. Lyhyelläkin tähtäimellä nopeat vastahyökkäykset ovat ongelmallisempia, koska ei saada tarkkaa viholliskuvaa, hän jatkaa.

Suoraan ei voida sanoa, että Yhdysvaltojen päätöksen vuoksi ukrainalaisia sotilaita kuolee, Pomell sanoo. Käytännössä on kuitenkin vaikea nähdä tilannetta, missä sotimisen vaikeutuminen ei tarkoittaisi myös lisätappioita.

Kaksi suurta kysymystä

Pomellin mukaan keskeisiä vastausta vailla olevia kysymyksiä on kaksi.

Ensinnäkään tiedossa ei ole, koskeeko Yhdysvaltojen päätös kaikkea tiedustelutietoa vai saako Ukraina jatkossakin tietoa esimerkiksi sen kaupunkeja lähestyvistä ohjuksista ja drooneista.

Huomattavaa myös on, että Yhdysvaltojen Ukrainalle aikaisemmin annetun tiedustelutiedon laatu ja määrä on salaisuus. Tämä vaikeuttaa myös sen merkityksen tarkkaa arviointia.

– Voidaan kuitenkin päätellä ja todeta, että Yhdysvallat on todennäköisesti antanut maalittamiseen tarvittavaa paikkatietoa ja kaukana oleviin kohteisiin liittyviä etäisyyksiä, suuntia, paikkoja, kokoa ja laatua, Pomell listaa.

– Lisäksi on jaettu tietoa Venäjän joukkojen ryhmityksistä, vahvuuksista ja liikkeistä.

Jos esimerkiksi Venäjän joukkokeskityksistä ei ole jatkossa yhtä hyvää kuvaa, lisää se Ukrainalle kielteisten yllätysiskujen mahdollisuuksia, minkä lisäksi venäläisryhmitysten häiritseminen etukäteen kauaskantoisilla aseilla vaikeutuu.

Toinen epäselvä asia on, kuinka pitkään tiedustelutiedon jakamisen keskeytyksen on tarkoitus jatkua. CIA:n johtajan mukaan kyse on väliaikaisesta ratkaisusta, mutta tarkka kesto ei ole tiedossa.

– Tämä voi näkyä myös muualla kuin suoraan rintamalla, esimerkiksi kyberhyökkäysten torjunnassa ja yhteiskunnan tärkeiden toimintojen suojaamisessa.

Torstaina Ranska vahvisti jakavansa sotilastiedustelutietojaan Ukrainan kanssa.

Tiedossa ei ole, mikä on ollut Ranskan ja muiden Euroopan maiden tai Naton tiedustelutoimintojen osuus Ukrainan saamista tiedustelutiedoista.

Maanpuolustuskorkeakoulun Pomellin mukaan Yhdysvaltojen tiedusteluvoimaa varmasti osittain pystytään paikkaamaan, mutta ei kokonaan.

– Maailmassa ei ole teknisen kyvykkyyden ja analyysivoiman osalta toista Yhdysvaltojen tasoista toimijaa. Aukkoja jää.

Aseapukin keskeytynyt

Yhdysvaltojen tiedustelutietojen antamisen keskeytyksestä kerrottiin sen jälkeen kun mediat raportoivat Trumpin hallinnon jäädyttäneen Ukrainalle annettavan aseavun.

Aseavun keskeyttäminen koskee välittömästi miljardien dollarien edestä ohjuksia, ammuksia, ajoneuvoja ja tutkia, jotka ovat odottaneet Ukrainaan lähettämistä, kirjoittaa yhdysvaltalaislehti Washington Post.

Venäjän turvallisuusneuvoston puheenjohtaja Dmitri Medvedev sanoi keskiviikkona uskovansa, että Yhdysvallat jatkaa aseiden antamista Ukrainalle heti kun Washington ja Kiova allekirjoittavat mineraalisopimuksen.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin oli tiettävästi määrä allekirjoittaa mineraalisopimus viime perjantaina Valkoisessa talossa, mutta tapaaminen presidentti Trumpin kanssa äityi julkiseksi riidaksi, eikä sopimusta allekirjoitettu.

Pian Yhdysvaltojen aseavun keskeytymisen jälkeen Zelenskyi sanoi Ukrainan olevan valmis "työskentelemään presidentti Trumpin vahvan johtajuuden alaisuudessa" ja allekirjoittamaan mineraalisopimuksen "koska tahansa".

