EU aikoo lopettaa nesteytetyn maakaasun tuonnin Venäjältä EU:hun vuoden 2027 alussa osana pakotepakettia.

Komissio myös määrittää 118 uutta laivaa osaksi niin kutsuttua varjolaivastoa. Lisäksi lisäpakotteita halutaan venäläispankeille ja niiden toiminnalle kolmansissa maissa sekä Venäjän kryptovaluuttatoiminnalle.

MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen on parhaillaan Ukrainan Harkovassa. Nurminen kertoo, että EU:n asettamat uudet Venäjä-pakotteet ovat olleet Ukrainalle tervetulleita.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi hiljattain olevansa pettynyt Venäjän presidentti Vladimir Putiniin ja harkitsevansa jyrkempiäkin toimia.

– Niin kauan kun ei ole romahdusta, on toivoa - niin kai täällä voidaan sanoa. Donald Trumpin mielenliikkeet ovat täällä kyllä hyvin tarkassa seurannassa. Sitä kummastellaan, että mikä sitten riittäisi siihen, että hän lopettaisi Venäjän myötäilynsä, Nurminen kommentoi.

Nurmisen mukaan Ukrainassa ihmetellään sitäkin, miksi pakotteiden toteuttamisessa kestää niin pitkään.

Rintamatilanne pysynyt paikoillaan

Nurmisen mukaan Rintamatilanne on pysynyt Ukrainassa paikoillaan. Hän luonnehtii tilannetta "jauhavaksi kulutussodaksi".

– Venäjä kertoo päässeensä eteenpäin ja vallanneensa täälläkin kyliä, mutta mitään varmistuksia ei ole Ukrainalta eikä riippumattomilta tarkkailijoilta tullut.

Nurminen kertoo, että Ukraina kertoo puolestaan lähteneensä vastahyökkäykseen ja suorittaneensa toimintoja varsin menestyksekkäästi Donetskin suunnalla.