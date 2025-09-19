EU haluaa kieltää venäläisen nesteytetyn maakaasun tuonnin ensi vuoden loppuun mennessä.

EU-komissio esittää uutta Venäjä-pakotepakettia, jonka osana venäläisen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuonti Euroopan markkinoille kielletään. Asiasta kertoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tänään pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Kiellon on määrä astua voimaan tammikuusta 2027 lähtien. Tänään julkaistu pakotepaketti on järjestyksessään 19:s.

Vanhempi neuvonantaja Laura Solanko Suomen Pankista kertoo MTV Uutisten haastattelussa, että LNG-kielto on tärkeä jo symbolisestikin.

– On merkittävää, että EU-maat pääsevät tuollaisessa asiassa sopuun, koska se on asia, jossa on hyvin erilaisia mielipiteitä.

Solanko pohtii, että päätös lähettää tärkeän viestin siitä, että EU pystyy toimimaan hankalissakin asioissa. Samalla kyseessä on viimeinen merkittävä Venäjän raaka-aineviennin tuote, joka ei ole vielä pakotteiden kohteena.

Solanko kuitenkin huomauttaa, että yksinään LNG:n tuonnin kieltämisellä ei ole välitöntä vaikutusta.

– Nesteytetyn maakaasun suora taloudellinen merkitys esimerkiksi Venäjän valtion taloudelle ei ole kovin suuri. Tämä ei ole sellainen toimi, joka jotenkin nopeasti heilauttaisi budjettituloja mihinkään suuntaan .

Laivat eivät halua ottaa riskiä joutumisesta pakotelistalle

Lisäksi pakotelistalle aiotaan lisätä 118 uutta Venäjän varjolaivaston alusta, minkä myötä pakotteiden piirissä olevien varjoalusten määrä nousee yli 560:n. Lisäksi suuret energiayhtiöt Rosneft ja Gazpromneft joutuvat nyt täydelliseen liiketoimintakieltoon.

Solanko toteaa, että EU:n pakotelistalle joutunut laiva pystyy jatkossa toimimaan oikeastaan vain Venäjän, Venezuelan ja Iranin öljynviennissä.

– Sellaisia aluksia on koko ajan vähemmän, jotka ovat halukkaita ottamaan riskiä, että joutuisivat pakotteiden alaisiksi. Se tarkoittaa sitten, että aluksen muu bisnes on mennyttä.

Solanko toteaa, että tästä on seurauksena se, että Venäjän kustannukset öljyn toimittamisesta maailmanmarkkinoille kasvavat.