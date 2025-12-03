29-vuotiasta miestä syytetään muun muassa murhasta ja tapon yrityksestä. Viime viikon ampumisessa itsekin haavoittunut syytetty on ollut sairaalahoidossa.
Yhdysvalloissa kahden kansalliskaartilaisen ampumisesta syytetty afganistanilaismies on ollut oikeuden edessä videoyhteydellä sairaalavuoteeltaan. Mies kiisti syyllisyytensä kaikkiin häneen kohdistuviin syytteisiin, kertoi NBC News.
Syyttäjien mukaan afganistanilaismies väijytti kansalliskaartin sotilaat metroaseman ulkopuolella Washingtonissa. Kolmannen paikalla olleen kansalliskaartilaisen mukaan syytetty olisi ampuessaan huutanut "Allahu Akbar!" (suom. Jumala on suuri).
Kolmas paikalla ollut kansalliskaartilainen haavoitti miestä ampumalla ja otti hänet kiinni.
Kuolemantuomiota haetaan
Washingtonin osavaltiossa Yhdysvaltain luoteisosassa asunut mies ajoi tiettävästi koko maan halki itärannikolle tehdäkseen ampumisen samannimisessä pääkaupungissa.