29-vuotiasta miestä syytetään muun muassa murhasta ja tapon yrityksestä. Viime viikolla Valkoisen talon lähellä tehdyssä ampumisessa itsekin haavoittunut syytetty on yhä sairaalahoidossa.

– On olemassa videokuvaa siitä, kuinka hän (syytetty) odottaa keskellä kirkasta päivänvaloa aseistettuna ja nähtyään lainvalvontaviranomaisten seurueen, joihin kuuluivat surmattu ja haavoittunut kansalliskaartilainen, lähtee heidän suuntaansa ja alkaa ampua heitä kohti, Raymond sanoi.