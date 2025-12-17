Venezuelan hallinto tyrmää Yhdysvaltain ilmoittaman öljytankkerisaarron.
Venezuelan presidentti Nicolas Maduron hallinto kuvailee lausunnossaan saartoaikeita järjenvastaisiksi.
Hallinnon mukaan saarron tavoitteena on varastaa Venezuelalle kuuluvia luonnonrikkauksia.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä, että hän on määrännyt saarron pakotteiden alaisille öljytankkereille, jotka matkaavat Venezuelaan tai lähtevät sieltä.
Trump ilmoitti saarrosta noin viikko sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli kertonut takavarikoineensa öljytankkerin Venezuelan rannikon edustalla.