Trumpin ja Putinin kättelyllä täydellinen ajoitus – nähtiin suorana Kymmenen uutisissa

Yhdysvaltojen ja Venäjän presidentit tapaavat parhaillaan Alaskassa. Historiallinen tapaaminen alkoi kymmenen jälkeen illalla.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat kätelleet sotilaslentokentällä Alaskassa.
Suomalaisittain kättelyn ajoitus ei olisi voinut olla osuvampi. Historiallinen kättely tapahtui nimittäin kello 22.10 Suomen aikaan.
Tämä tarkoitti sitä, että kättely näkyi – kuin tilauksesta – suorana kymmenen uutisissa.
Kättelyn jälkeen kaksikko astui kentällä odottaneeseen Trumpin autoon.
Katso kättely yllä olevalta videolta.