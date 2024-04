Trumpin historiallinen rikosoikeudenkäynti alkaa tänään

Trumpia syytetään kirjanpitorikoksista, jotka liittyvät vuoden 2016 presidentinvaalien alla pornonäyttelijälle Stormy Danielsille maksettuihin rahoihin.



Maanantain istunnossa on määrä valita valamiehistö. Arviolta noin kuudesta kahdeksaan viikkoon kestävän käsittelyn aikana todistajanaitiossa on määrä nähdä ainakin Daniels sekä hyssyttelyrahojen maksamisen tunnustanut Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen.



Trump on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.