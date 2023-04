Hyssyttelyrahoja ennen vaaleja kahdelle naiselle ja ovimiehelle – tällaisista rikoksista Trumpia syytetään

– Ainoa rikos, jonka olen tehnyt, on puolustaa tätä maata niiltä, jotka yrittävät sen tuhota, hän sanoi.

Taustalla kolme vaaleja edeltänyttä hyssyttelyrahatapausta

Trumpille luettiin tiistaina 34 syytekohtaa yritystietojen väärentämisestä. Asia selviää syytelistauksesta, jonka esimerkiksi ABC News on julkaissut verkossa.

Trumpin asianajaja on ilmoittanut, että syytteitä vastustetaan. Hänen mukaansa Trumpin oikeudenkäynti voisi alkaa ensi vuoden tammikuussa. CNN: n mukaan Trumpin olisi määrä esiintyä seuraavan kerran oikeuden edessä New Yorkissa joulukuun alkupuolella.

Syyttäjät aikovat pyytää Stormy Danielsin todistamaan

New Yorkin syyttäjänvirasto kertoi viime viikolla, että Trumpia vastaan nostetaan rikossyyte, joka liittyy tutkintaan pornonäyttelijälle tehdystä maksusta vuoden 2016 presidentinvaalikampanjan aikaan.

Trumpin tiimin on sanottu maksaneen Stormy Danielsin eli Stephanie Cliffordin hiljaiseksi väitetystä seksisuhteesta Trumpin kanssa.

Maksun on tunnustanut tehneensä Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen Trumpin puolesta. Piirisyyttäjä Bragg sanoi tiistaina lehdistötilaisuudessa, että Trump järjesti maksun Cliffordille.

Kolmas tapaus liittyi naiseen, jonka kerrottiin saaneen 150 000 dollaria yhdysvaltalaiselta tabloidilehdeltä, jotta hän vaikenisi väittämästään seksuaalisesta kohtaamisesta Trumpin kanssa. Naista ei henkilöity oikeuden asiakirjoissa, mutta aiemmin on kerrottu, että kyseessä on Playboy-lehdessäkin esiintynyt Karen McDougal.

Syyttäjät ovat CNN:n mukaan kertoneet, että he aikovat kutsua Cliffordin todistamaan oikeudenkäynnin aikana.

Trump pyyhälsi toimittajien ohitse kommentoimatta syytteitä

Trump matkusti maanantaina Floridasta New Yorkiin, ja tiistaina liikemies siirtyi oikeustalolle autosaattueessa. Hän saapui oikeustalolle Suomen aikaa iltakahdeksan jälkeen, ja hänet pidätettiin syytteenlukua varten.

Trump vaati käsittelyn siirtämistä Staten Islandille

Manhattanilla Trumpia oli vastassa kokenut kasvo, New Yorkin korkeimman oikeuden virkaa tekevä tuomari Juan Merchan. Häntä on kuvailtu tiukaksi tuomariksi, mutta hänen sanotaan olevan oikeudenmukainen riippumatta siitä, kuka hänen eteensä päätyy.

Tiistaina syyttäjät nostivat esiin huolen Trumpin sosiaalisen median julkaisuista, joissa hän on muun muassa kritisoinut kovin sanoin syyttäjä Braggia.

Trumpiin kohdistuu myös muita tutkintoja

Trump on Yhdysvaltain historian ensimmäinen presidentti, jota vastaan nostetaan rikossyyte.

New Yorkin osavaltiossa tehty tutkinta on yksi kolmesta Trumpiin kohdistuvasta tutkinnasta, jotka voivat johtaa rikossyytteisiin. Entiseen presidenttiin kohdistuu tutkintoja myös Georgiassa ja Washingtonissa. Georgialaistutkinta liittyy vuoden 2020 vaaleihin. Washingtonissa aloitetussa tutkinnassa taas on selvitetty Trumpin tukijoiden vuoden 2021 tammikuussa Yhdysvaltain kongressitaloon tekemää hyökkäystä.