Aikuisviihdetähti Stormy Daniels todisti Trumpin oikeudenkäynnissä

Yhdysvalloissa pornonäyttelijä Stormy Daniels on todistanut oikeudenkäynnissä liittyen Yhdysvaltain entiseen presidenttiin Donald Trumpiin.



Hänen puheenvuoronsa liittyi väitettyyn seksisuhteeseen Trumpin kanssa vuonna 2006, josta nykyinen niin kutsuttu hyssyttelyrahaoikeudenkäynti juontuu.



Syyttäjä väittää Trumpin vääristelleen liikeasiakirjoja, jotka koskivat syyttäjän mukaan vuoden 2016 presidentinvaalien alla maksettuja 130 000 dollarin niin sanottuja hyssyttelyrahoja Stormy Danielsille.



Trump ja Daniels, oikealta nimeltään Stephanie Clifford, olivat yhtä aikaa vuoden 2006 heinäkuussa Nevadan osavaltiossa Tahoejärvellä järjestetyssä golfturnauksessa. Tahoejärveltä on kuvakin, jossa tuolloin 60-vuotias Trump ja 27-vuotias Daniels poseeraavat yhdessä kameralle.



Tuolloin Trump oli jo naimissa Melania-vaimonsa kanssa. Trump on kiistänyt sekä harrastaneensa seksiä Danielsin kanssa että maksaneensa tämän hiljaiseksi presidentinvaalien takia.