Kommentti: Trumpin rikosoikeudenkäynti alkaa New Yorkissa ja amerikkalaisten mielissä on vain yksi kysymys

Manhattanin rikostuomioistuimen edessä kuhisee jälleen mediaa. Trumpin rikosoikeudenkäynnin on määrä alkaa maanantaina ja kyseessä saattaa olla ainoa Trumpin rikosoikeudenkäynti, joka ehtii alkaa ennen marraskuun presidentinvaaleja.

Trumpin puolustus on onnistunut lykkäämään kaikkien muiden rikosoikeudenkäyntien alkamista, mutta Manhattanin tapauksessa viimeisimmät yritykset kaatuivat.

Rahoilla Daniels maksettiin hiljaiseksi Trumpin ja hänen suhteesta, jotta tieto ei pilaisi Trumpin presidentinvaalikampanjaa. Trump korvasi rahat Cohenille yrityksensä avulla ja yritti syyttäjän mukaan peitellä maksujen todellisuutta kirjanpidossa. Cohen on myöntänyt tehneensä maksun ja istui parin vuoden tuomion vankilassa vaalirahojen väärinkäytöstä.

Trumpia ei kutsuta "Teflon Doniksi" ilman syytä

Trumpin Manhattanin rikossyytteissä on 34 syytekohtaa, joista voi vakavimmillaan koitua vankilatuomio. Trumpilla on tapana selvitä pulmasta kuin pulmasta ja asiantuntijat Yhdysvalloissa arvuuttelevat puolustuksen strategiaa.

Yksi varmana pidetty keino on yrittää vierittää kaikki syy Cohenille. Cohen on myöntänyt valehdelleensa liittovaltiolle vuosien aikana eikä Trumpin lakimiehenä pidettyä Cohenia voidakaan pitää kaikista luotettavimpana todistajana. Toisaalta ei voi pitää Trumpiakaan, joka on myös tunnettu valehtelustaan.