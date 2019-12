Trumpia vastaan nostettiin historiallinen virkarikossyyte – "Demokratian paaluttaminen on tässä tapauksessa koko asian pääpointti"

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpia vastaan on nostettu virkarikossyyte. Trumpia, 73, syytetään vallan väärinkäytöstä sekä kongressin lainkäytön vaikeuttamisesta.

– Trump on nyt osa historiallista kolmikkoa: hän on yksi niistä presidenteistä, jota vastaan on nostettu virkarikossyyte.