Näin Trumpin virkarikostutkinta etenee – tänään edessä merkittävä hetki: Jos edustajainhuoneen esitys menee läpi, alkavat kuulemiset ja lopulta oikeudenkäynti

Mitä tapahtuu seuraavaksi?



Kuinka todennäköistä viraltapano on?

Senaatin äänestyksen lopputulos oikeudenkäynnissä on huomattavasti tämänpäiväistä äänestystä isompi kysymys, sillä senaatissa enemmistö on republikaaneja.

Yhdysvaltalaismediat kuten The Washington Post, The New Yorker ja CNN kuitenkin muistuttavat, että se on myös mahdollisuus Trumpin haastamiseen ja kyseenalaistamiseen puolueen sisältä. Useat puoluetoverit ovat tuominneet esimerkiksi presidentin päätöksen vetää sotilasjoukot Pohjois-Syyriasta jättäen kurdit Turkin hyökkäyksen armoille.