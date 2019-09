Voiko Trump joutua vankilaan? Mitä amerikkalaiset ajattelevat? Tässä 5 polttavaa kysymystä USA:n presidentin virkasyytteestä

Mikä on virkasyyte?



Valtiopetos ja lahjonta on määritelty perustuslaissa, mutta vakavaa rikosta ja väärinkäytöstä ei.

Virkasyyte on pohjimmiltaan poliittinen keino kammeta presidentti pois vallasta, mikäli kongressi katsoo sen tarpeelliseksi. Näin ei ole käynyt kertaakaan Yhdysvaltojen historiassa.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Aikaisempina kertoina edustajainhuone on äänestänyt virkasyytemenettelyn aloittamisesta.

The New York Timesin mukaan 204 edustajaa kannattaa virkasyytemenettelyn aloittamista. Demokraatit tarvitsevat menettelyn aloittamiseen enemmistön, eli 218 ääntä.

Tutkintojen valmistumiseen voi mennä kuukausia, sillä Valkoinen talo on ollut tähänkin asti haluton tekemään yhteistyötä kongressin kanssa. Kun tutkinnat ovat valmiit, edustajainhuone äänestää virkasyytteen nostamisesta. Siihen tarvitaan 218 ääntä.

Kuinka todennäköistä on, että Trump saa potkut?

Senaatin demokraattijohtajien Nancy Pelosin ja Chuck Schumerin varassa on paljon.

Trumpin erottamiseen tarvitaan 67 ääntä 100:sta. Demokraateilla on tällä hetkellä senaatissa 47 ääntä. Presidentti Trumpin viraltapanoon tarvittaisiin vielä 20 republikaaniedustajaa, mikä ei tällä hetkellä näytä todennäköiseltä.

Mitä amerikkalaiset ajattelevat virkasyytteestä?

Koko kansan enemmistö on tähän mennessä vastustanut virkasyytteen nostamista. Tässä vaiheessa on kuitenkin vaikea sanoa, kuinka kansan mielipide muotoutuu virkasyytemenettelyn aikana, sillä jokainen presidentti on erilainen.