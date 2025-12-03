Yhdysvaltojen maahanmuuttoviraston lähteiden mukaan keskeytys koskee kansalaisuus- ja oleskelulupahakemuksia.
Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto on jatkanut maahanmuuttopolitiikkansa ripeää tiukentamista viime viikolla Washingtonissa tapahtuneen ampumisen vanavedessä. Teosta syytetään afganistanilaismiestä.
Yhdysvallat ilmoitti jo aiemmin jäädyttäneensä afganistanilaisten viisumihakemusten käsittelyn ja keskeyttäneensä näitä koskevien turvapaikkahakemusten käsittelyn.
Nyt porttikielto laajenee entisestään, uutisoi sanomalehti New York Times, jonka mukaan Yhdysvallat on nyt keskeyttänyt kaikkien maahanmuuttohakemusten käsittelyn 19 maan kansalaisilta.
Samat maat ovat aiemmin tänä vuonna päätetyllä matkustuskieltolistalla, johon kuuluvat muun muassa Afganistan, Iran ja Somalia. Maahanmuuttoviraston lähteiden mukaan keskeytys koskee kansalaisuus- ja oleskelulupahakemuksia.
Syytetty kielsi syyllisyytensä
Kahden kansalliskaartilaisen ampumisesta Washingtonissa syytetty afganistanilaismies oli tiistaina oikeuden kuultavana videoyhteydellä sairaalavuoteeltaan.