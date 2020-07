"Trumpin armeijan" toiminnasta nostettu syyte – ottavat kiinni mielenosoittajia ilman selityksiä tunnuksettomiin autoihin: NYT:n mukaan joukot ovat kouluttamattomia

Kaupungin viranomaiset ovat jo aiemmin vaatineet presidentti Donald Trumpin hallintoa vetämään joukot pois kaupungista. Liittovaltion joukkojen on kerrottu muun muassa ajavan tunnuksettomilla autoilla ja ottavan mielenosoittajia kiinni ilman selityksiä. Mielenosoittajia on otettu kiinni tällä tavalla ainakin tiistaista alkaen.

Mielenosoittajia kohti on myös nähty käytettävän kyynelkaasua sekä ammuttavan kumiluoteja. Liittovaltion edustajat ovat puolustautuneet sillä, että heidän toimintansa on lainmukaista sekä tarpeellista rauhoittamaan kaupungissa kauan jatkuneita levottomuuksia. Trumpin päätöksellä eri yhdysvaltalaiskaupunkeihin on lähetetty joukkoja muun muassa suojelemaan liittovaltion rakennuksia.