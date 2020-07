Guardian: Chicago päässyt kompromissiin Trumpin kanssa liittovaltion joukkojen lähettämisestä – Portlandin pormestari sai poliisin kyynelkaasusta: "Täällä käydään kaupunkisotaa"

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on ilmoittanut lähettävänsä liittovaltion joukkoja muun muassa Chicagoon torjumaan väkivaltaa. Chicagoon on lähdössä noin 200 liittovaltion viranomaista.

Viranomaiset vakuuttivat keskiviikkona, ettei liittovaltio lähettäisi kaupunkiin puolisotilaallisia joukkoja puuttumaan mielenilmauksiin, kuten Oregonin Portlandissa on tapahtunut.

Ampumisten määrä on lisääntynyt joissain Yhdysvaltain kaupungeissa kesän aikana. Oikeusministeriön mukaan Chicagossa on ammuttu jo pelkästään edellisen viikonlopun aikana 60:tta ihmistä, joista 14 on kuollut.