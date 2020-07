Poliisin käsiin kuolleen George Floydin perhe haastaa Minneapolisin kaupungin oikeuteen

Floydin perhe ei kertonut, minkä suuruista korvausta he hakevat Floydin kuolemasta.

Siviilikanteella on kuitenkin mahdollisuus tuoda Floydin läheisille miljoonia dollareita, jos he pystyvät todistamaan, että Minneapolisin kaupungin menettelytavat ovat olleet syynä Chauvinin ja muiden tapaukseen liitettyjen poliisien käytökseen.

"Kaupunki suhtautuu välinpitämättömästi pidätettyjen kohteluun"

Crump sanoi toimittajille, että Minneapolisin kaupunki on osoittanut historian saatossa välinpitämättömyyttä sitä kohtaan, miten pidätettyjä ja erityisesti pidätyksen kohteeksi joutuneita mustia kohdellaan.

Floydia kuristusotteessa pitänyt Chauvin on saanut syytteet toisen ja kolmannen asteen murhasta. Syytteet vastaavat Suomen lainsäädännössä suunnilleen tappoa ja kuolemantuottamusta. Kolme muuta tilanteessa mukana ollutta poliisia on asetettu syytteeseen avunannosta.Muut kolme poliisia ovat vapaana takuita vastaan, mutta 44-vuotias Chauvin on tällä hetkellä korkean turvallisuusluokan vankilassa Minnesotassa.