Yhdysvalloissa liittovaltion joukot alkaneet vetäytyä Portlandista – Trump: "joukot pysyvät, kunnes anarkistit saadaan siivottua kaduilta!"

Pormestari Ted Wheelerin mukaan poliisin toimet olivat osa sopimusta joukkojen vetäytymisestä. Vetäytymisen ehtona on ollut se, että paikallinen poliisi saa taattua oikeustalon sekä muiden mielenosoittajien piirittämien rakennusten turvallisuuden.

Aiemmin tällä viikolla myös kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeri Chad Wolf kyseenalaisti liittovaltion joukkojen täydellisen vetäytymisen. Wolfin mukaan vetäytyminen on mahdollista vain, jos turvallisuustilanne Portlandissa paranee merkittävästi.

Trump lyttäsi paikallisjohdon ja poliisin toimet

Joukkojen läsnäolo on herättänyt Portlandissa laajaa vastustusta ja protestointi joukkojen tultua on jopa yltynyt. Joukkojen on kerrottu muun muassa ajaneen tunnuksettomilla autoilla, käyttäneen kovia otteita mielenosoittajia vastaan ja ottaneen heitä kiinni ilman selityksiä.