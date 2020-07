Liittovaltion joukkojen toiminta Yhdysvalloissa huolestuttaa: "Trumpin henkilökohtaisen armeijan" kerrotaan kaapanneen mielenosoittajia ilman selitystä

Liittovaltion viranomaisten on kerrottu muun muassa ajavan kaupungissa tunnuksettomilla autoilla ja ottavan kiinni mielenosoittajia ilman mitään selityksiä. Näin olisi toimittu ainakin 14. heinäkuuta lähtien

.Mielenosoittajia kohti on myös nähty käytettävän kyynelkaasua sekä ammuttavan kumiluoteja. Osavaltion demokraattikuvernööri Kate Brown näkee joukkojen toimet räikeänä vallan väärinkäyttönä, kirjoittaa New York Times.

Washington Postin mukaan Portlandin demokraattipormestari Ted Wheeler on viitannut joukkoihin Trumpin "henkilökohtaisena armeijana".

Liittovaltion edustajat ovat puolustautuneet sillä, että heidän toimintansa on lainmukaista sekä tarpeellista rauhoittamaan kaupungissa kauan jatkuneita levottomuuksia.

50 vuorokautta mielenosoituksia

Liittovaltion laajaa läsnäoloa on perusteltu muun muassa rakennusten suojelulla. New York Timesin mukaan taustalla on Trumpin päätös lähettää liittovaltion joukkoja eri kaupunkeihin, joissa mielenosoitukset ja levottomuudet ovat jatkuneet pitkään.