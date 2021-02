USA:n edustajainhuone äänestää salaliittoteorioita levittävän kongressiedustajan kohtalosta – Trumpilta tukea, puoluejohdolta moitteita

Tuore kongressiedustaja on noussut kiistakapulaksi republikaanipuolueessa. Hän on saanut kipakan tuomion muun muassa senaatin republikaanien ryhmänjohtajalta Mitch McConnellilta.

Osa republikaaneista antoi Greenelle aplodit

Antamassaan lausunnossa McCarthy ei puhu mahdollisista kurinpidollisista seurauksista. Yhdysvaltalaislehti Hillin mukaan McCarthy on kuitenkin sanonut kollegoilleen, ettei aio ryhtyä Greenen osalta kurinpidollisiin toimenpiteisiin ja poistaa häntä komiteoista, joissa hän on mukana. Hän kertoi lehden mukaan asiasta republikaaniedustajille keskiviikkona pidetyssä kokouksessa. Asiasta kertoi lehdelle paikalla ollut henkilö.

Kahden paikalla olleen lähteen mukaan Greene kertoi kollegoilleen uteliaisuutensa QAnonia kohtaan olleen virhe. Lisäksi hän sanoi kertoneensa lapsilleen, että on ottanut opikseen siitä, mitä sosiaaliseen mediaan voi laittaa.

Päätöslauselma voi tulla hyväksytyksi

– Puhuin tänä aamuna johtaja McCarthyn kanssa ja on selvää, ettei ole muuta mahdollisuutta kuin järjestää äänestys päätöslauselmasta poistaa edustaja Greene komiteatehtävistään, Hoyer sanoi Twitterissä.

Hoyer ei avannut puoluejohtajien välisiä keskusteluja tarkemmin, mutta painotti Washington Postin mukaan toimittajille, että edustajainhuoneella on velvollisuus ryhtyä toimiin.

– Emme ole niinkään huolissamme siitä, että tämä olisi häpeäksi (republikaani)puolueelle, mutta me olemme totisesti huolissamme siitä, että hän on häpeäksi Yhdysvaltain kongressille, hän sanoi lehden mukaan.

Päätöslauselma saattaa tulla hyväksytyksi, sillä sen läpimeno vaatii edustajainhuoneessa yksinkertaisen enemmistön, joka demokraateilla on hallussaan. Greenen erottamista koko edustajainhuoneesta on myös vaadittu, mutta tämä toimi vaatisi kahden kolmasosan enemmistöä, jota tuskin syntyy.

Greene jakaa republikaanipuoluetta

McConnell sanoi kannanotossaan, että "sekopäisten valheiden ja salaliittoteorioiden" levittäminen on republikaanipuolueelle "syöpä". McConnell ei usean amerikkalaismedian julkistamassa lausunnossaan maininnut Greenen nimeä, mutta osoite kävi selväksi.

– Joku, joka on vihjannut, että Pentagoniin ei syöksynyt lentokonetta 11. syyskuuta, että karmaisevat kouluampumiset olivat ennalta lavastettuja ja että Clintonit järjestivät John F. Kennedy Juniorin lentokoneturman, ei elä todellisuudessa, McConnell muun muassa puhkui.

Greene on kuitenkin saanut tukea ex-presidentti Donald Trumpilta, joka on soittanut hänelle. Greenen mukaan entisen presidentin on määrä piakkoin tavata hänet Floridassa.