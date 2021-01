Fox News sekoitti nuoren miehen murhan salaliittoteorioihin ja maksoi perheelle miljoonakorvaukset: Yksi Trumpin ajan suurimmista valheista piti kuitenkin salata vaalien yli

Mistä on kyse?

Miksi ratkaisu pidettiin salassa?

Foxilla oli kuitenkin yksi erikoinen vaatimus: he suostuvat miljoonakorvauksiin, jos tapauksen ratkaisu pidetään salassa kuukauden ajan, vuoden 2020 presidentinvaaleihin asti.

The New York Timesin artikkelin kirjoittaja Ben Smith kysyykin artikkelissaan aiheellisesti, miksi uutiskanavaksi itseään kutsuva taho halusi pitää yhden Trumpin ajan suurimmista valheista salassa?

Presidentti Trump on tietoisesti kannattanut Fox Newsia ja kutsunut muita medioista valeuutisiksi. Jo menehtynyt, Fox Newsin perustaja Roger Ailes oli tunnettu Trumpin kannattaja.

Juontajista puolestaan esimerkiksi Sean Hannity on tehnyt varsin selväksi, että hän on Trumpin puolella, ja että kaikki demokraatit ovat valehtelijoita.

Media lyö vettä kahtiajakautumisen myllyyn

New York Times ja Business Insider ovat kysyneet Foxilta vastausta salassapitoon, mutta sitä ei ole saatu. Yksi spekulaatioista on myös se, että tv-yhtiön johtajat pelkäsivät vastaiskua radikalisoituvalta yleisöltään, tai että he saisivat itse presidentin vihat niskaansa.