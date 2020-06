Trump syyttää järjestöä väkivaltaisista mellakoista – suomalaisasiantuntija tyrmää: "Antifa on hänelle kätevä peikko, jolla hän voi viedä ajatukset todellisesta ongelmasta"

– Antifa on Trumpille ennen kaikkea tämmöinen tosi kätevä peikko. Mörkö, jolla hän voi viedä ihmisten ajatukset muualle tästä todellisesta ongelmasta ja siitä, mitä tosiasiassa tapahtuu, Annala toteaa.

– Trump haluaa esittää tämän niin kuin kyse olisi jostain pienestä porukasta, joka on nyt onnistunut soluttautumaan eri puolille Yhdysvaltoja ja siellä lietsoa tätä väkivaltaa. Se on Trumpin kannalta hyvä teoria ja se vie huomiota pois tästä rasismikeskustelusta. Siitä todellisesta hädästä, mitä monet kokee, mikä on saanut monet ihmiset ihan ruohonjuuritasolta lähtien eikä minkään organisaation sätkynukkeina lähtemään kaduille.