Minneapolisissa asuva suomalainen Mari on todistanut jo pitkään Yhdysvalloissa puhjenneen kuohunnan syitä: "Rasismi ja poliisiväkivalta syvällä rakenteissa"

Alueen ravintolat ja kaupat ovat kiinni, ja moni asukas on joutunut turvautumaan toistensa apuun ruoan saamiseksi. Avunpyyntöihin on vastattu kiitettävällä teholla.

– On vaikea sanoa, kuinka kauan mielenosoitukset jatkuvat, koska ongelmien pohjasyyt eivät ole hävinneet tai ole häviämässä, Peterson kertoo Minneapolisista.

– Rasismi ja poliisin käyttämä väkivalta on niin syvällä pohjarakenteissa, että sen poistaminen amerikkalaisesta yhteiskunnasta tuntuu joskus mahdottomalta. Mutta sen on jaksettava tehdä töitä, ja muutettava näitä epätasa-arvon syitä edistäviä yhteiskunnan rakenteita.

Mielenosoittajat pelkäävät, että mikään ei muutu

Jos mielenosoittajien tavoitteena on ollut saada vastakaikua korkeimmalta taholta, presidentti Donald Trumpilta, on toive ollut turha. Muun muassa Ulkopoliittisen instituutin vierailevan tutkijan Maria Annalan mukaan Trump on pyrkinyt siirtämään keskustelun pois todellisesta ongelmasta eli rasismista.